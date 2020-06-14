14 Июнь 2020 2020-06-14T11:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На youtube-канале «Цивилев.Live» вышел второй выпуск видеодневника губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Этот ролик посвящен угольной промышленности.

В фильме рассказывают о проблемах и перспективах в данной отрасли. Выпуск опубликован под названием «Кузбасс уполномочен заявить. В нем показаны спуск губернатора в шахту, его встреча с первым вице-премьером правительства Андреем Белоусовым. Кроме того, в фильме есть кадры с заседания рабочей группы госсовета по направлению «энергетика».

Эпизод 2: Кузбасс уполномочен заявить.Появился второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева/ ФОТО: кадр видео пресс-службы АПК

- Про тех, кто работает в шахтах и на разрезах, про их тяжелый труд. Про действия, которые предпринимаются для решения проблем в непростое время для угольной отрасли. Переговоры с федеральной властью и слова самих шахтеров — в этом выпуске, - говорится в описании к видео.

В Кузбассе вышел первый эпизод видеодневника о борьбе с коронавирусом

О том, как идет борьба с коронавирусом, рассказывает губернатор Сергей Цивилев [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU