2020-06-14T11:04:51+03:00
Общество

Появился второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева

Угольная промышленность стала темой ролика [видео]
Лия Гараева
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Появился второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева. ФОТО: кадр видео пресс-службы АПКПоявился второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева. ФОТО: кадр видео пресс-службы АПК
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На youtube-канале «Цивилев.Live» вышел второй выпуск видеодневника губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Этот ролик посвящен угольной промышленности.

В фильме рассказывают о проблемах и перспективах в данной отрасли. Выпуск опубликован под названием «Кузбасс уполномочен заявить. В нем показаны спуск губернатора в шахту, его встреча с первым вице-премьером правительства Андреем Белоусовым. Кроме того, в фильме есть кадры с заседания рабочей группы госсовета по направлению «энергетика».

Эпизод 2: Кузбасс уполномочен заявить.Появился второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева/ ФОТО: кадр видео пресс-службы АПК

- Про тех, кто работает в шахтах и на разрезах, про их тяжелый труд. Про действия, которые предпринимаются для решения проблем в непростое время для угольной отрасли. Переговоры с федеральной властью и слова самих шахтеров — в этом выпуске, - говорится в описании к видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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