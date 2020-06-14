2020-06-14T11:38:28+03:00
Общество

Пропавшего без вести кузбассовца нашли волонтеры

Мужчину искали с 11 июня
Лия Гараева
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Волонтеры нашли без вести пропавшего 30-летнего мужчину. Родные и близкие искали его с 11 июня.

Житель поселка Евтино ушел из дома в четверг в неизвестном направлении. С тех пор от него не было никаких вестей, с ним не могли выйти на связь. Информация о пропаже мужчины появилась в социальной сети «Вконтакте» на официальной странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Кузбассе.

Накануне волонтеры написали, что мужчину нашли. Они уточнили, что он жив. По этическим причинам они не стали раскрывать обстоятельства и другие подробности, при которых был обнаружен пропавший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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