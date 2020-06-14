2020-06-14T12:52:59+03:00
Общество

В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы

В среднем температура будет +18 - +20 градусов
Лия Гараева
Поделиться:
В Кузбассе в понедельник возможны град и туманыВ Кузбассе в понедельник возможны град и туманыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кемеровской области в понедельник не будет слишком жарко – в среднем столбик термометра поднимется только до +18 - +20 градусов. Также в ночное время и утреннее время могут быть туманы и град.

В этот день северо-западный ветер усилится днем до 4-9 метров в секунду. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду. В большинстве районов области солнце спрячется за облаками. Только на юге днем температура воздуха повысится до +26 градусов. В остальных районах Кузбасса будет от +16 до +21 градуса. Ночью столбики термометров понизятся до +6, +11 градусов.

Направление и скорость ветра в Кемерове будут такими же, как и по области. Вероятнее всего ночью пойдет кратковременный дождь, днем напротив не будет осадков. Днем потеплеет до +18, +20 градусов. Ночью не ждите выше 10 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы
Пропавшего без вести кузбассовца нашли волонтеры
Появился второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева
Мотоциклист скрывался у родственников после ДТП с пятью пострадавшими в Кузбассе
В Кемерове ночью горели дом и гараж
В Кузбассе коронавирусом заболело еще 23 человека
Кузбасский студент умер от выстрела в голову в Санкт-Петербурге
Площадь у новокузнецкой мэрии реконструируют за 94 миллиона рублей
Второй выпуск видеодневника Сергея Цивилева выходит в Кузбассе
Рецидивист на мотоцикле устроил ДТП с пятью пострадавшими в Кузбассе
Кемеровчане ищут родственников пациентки больницы
Жара в +32 придет в Кузбасс в воскресенье
Подростки с бутылкой бензина развлекались на железной дороге в Кузбассе
Тайник в носке лишил кузбассовца свободы
Кемерово лидирует по числу выздоровевших пациентов с коронавирусом
Какой город стал лидером по количеству заболевших на 13 июня
Больше тысячи человек заболели коронавирусом в Кузбассе
Новокузнечанин-рецидивист сбил горожанку с ног и лишил ее драгоценности
Жительница Кузбасса доверилась интернет-продавцу и лишилась сбережений
Нетрезвый кузбассовец устроил пожар в многоквартирном доме
+32 и гроза: какой будет погода в субботу в Кузбассе
Таблички с историей улиц установили на домах в Кемерове