В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:52:59+03:00

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В Кемеровской области в понедельник не будет слишком жарко – в среднем столбик термометра поднимется только до +18 - +20 градусов. Также в ночное время и утреннее время могут быть туманы и град.

В этот день северо-западный ветер усилится днем до 4-9 метров в секунду. Его порывы будут достигать 14 метров в секунду. В большинстве районов области солнце спрячется за облаками. Только на юге днем температура воздуха повысится до +26 градусов. В остальных районах Кузбасса будет от +16 до +21 градуса. Ночью столбики термометров понизятся до +6, +11 градусов.

Направление и скорость ветра в Кемерове будут такими же, как и по области. Вероятнее всего ночью пойдет кратковременный дождь, днем напротив не будет осадков. Днем потеплеет до +18, +20 градусов. Ночью не ждите выше 10 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU