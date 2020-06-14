Частный дом загорелся в селе Кузбасса
Пожар случился в Ваганове
Частный дом загорелся в селе КузбассаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Промышленновском районе 14 июня случился пожар. В селе Ваганово загорелся частный дом.
Сигнал о возгорании на улице Таежная поступил пожарным в 11:30.На место происшествия отправились две специализированные машины и шесть работников ведомства.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области уточнили, что пожарные прибыли на место происшествия в 11:37. Спустя семь минут им удалось полностью потушить огонь.
Сейчас экспертам предстоит выяснить причину возгорания. Еще один пожар произошел ночью в Кемерове (читайте подробности тут).
ИСТОЧНИК KP.RU