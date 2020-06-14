Нашлись родственники пациентки больницы Кемерова
В одну из кемеровских больниц 13 июня попала женщина, потерявшая своих знакомых и родственников. Поиском ее близких занялись волонтеры, которые сегодня сообщили, что они найдены.
Объявление о поиске было размещено в социальной сети «Вконтакте». Спустя сутки волонтеры поблагодарили всех откликнувшихся и написали, что родные нашлись.
Подробности случившегося с 50-летней Лилией Старициной волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не раскрывают по этическим соображениям. Также за последние сутки был найден еще один кузбассовец – житель поселка Евтино.
ИСТОЧНИК KP.RU