2020-06-14T14:57:20+03:00
Общество

Нашлись родственники пациентки больницы Кемерова

Женщина попала в медучреждение 13 июня
Лия Гараева
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В одну из кемеровских больниц 13 июня попала женщина, потерявшая своих знакомых и родственников. Поиском ее близких занялись волонтеры, которые сегодня сообщили, что они найдены.

Объявление о поиске было размещено в социальной сети «Вконтакте». Спустя сутки волонтеры поблагодарили всех откликнувшихся и написали, что родные нашлись.

Подробности случившегося с 50-летней Лилией Старициной волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» не раскрывают по этическим соображениям. Также за последние сутки был найден еще один кузбассовец – житель поселка Евтино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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