2020-06-15T03:35:05+03:00
Общество

Кузбасские девушки осваивают новые тракторы

Курсы управления продлятся 4 месяца
Лия Гараева
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Кузбасские девушки осваивают новые тракторыКузбасские девушки осваивают новые тракторыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбасской сельхозакадемии появились курсы по управлению новыми тракторами. В первой группе обучающихся студентами стали только девушки.

Как сообщили в пресс-службе АПК, трактор «Кировец-525» стоит примерно 6,5 миллиона рублей. Во время обучения будут теория, отработка навыков управления, а также производственная практика в полях.

- Еще в годы Великой Отечественной войны женщины трудились в поле, управляли тракторами, были надежным тылом для мужчин. Тогда это был тяжелый труд, но сегодня сельскохозяйственные машины становятся высокотехнологичными. Ими могут управлять даже хрупкие девушки - и очень важно, что они хотят этому научиться, - сказал Сергей Цивилев после общения со студентами.

Трактор можно использовать в научных исследованиях при закладке производственных опытов. Он оснащен системами для работы на основной и предпосевной обработке почвы, при посеве, защите растений.

- Интересно, что в последнее время от фермеров поступают запросы на обучение именно специалистов-девушек, объясняют это их дисциплинированностью и ответственностью. А новая техника позволяет с легкостью овладеть вождением, трактор управляется практически как компьютер, - пояснила временно исполняющая обязанности ректора Кузбасской сельхозакадемии Екатерина Ижмулкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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