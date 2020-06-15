Кузбассовец украл детский велосипед

15 Июнь 2020 2020-06-15T06:21:48+03:00

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В Ленинске-Кузнецком задержали подозреваемого в краже детского велосипеда. Им стал 29-летний местный житель, который сдал его в ломбард и потратил деньги.

Преступление произошло в подъезде. Там на лестничной площадке велосипед был пристегнут противоугонным тросом. Однако такая защита не остановила преступника.

Заметив пропажу велосипеда, отец ребенка отправился в полицию. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, который уже имеет судимость. Теперь его могут отправить в тюрьму на срок до двух лет. Добавим, что ущерб потерпевшим составил четыре тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU