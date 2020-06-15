15 Июнь 2020 2020-06-15T07:18:33+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 15 июня: 20 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В общей сложности опасный вирус диагностировали у 1062 человек

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Число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь увеличилось. Так, на утро 15 июня в регионе COVID-19 диагностирован еще у 20 человек.

Сразу 20 новых случая заболевания коронавирусом выявили медики у жителей Кузбасса за минувшие сутки. Таким образом, число заболевших с середины марта 2020 года достигло 1062 человек.

Как сообщает оперативный штаб, сейчас в регионе в инфекционных стационарах находятся 657 человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Есть и хорошие новости: за минувшие сутки выяснилось, что сразу у 8 человек тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Все они выздроровели и уже выписаны из больниц региона. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе вылечились от вируса 398 человек. Число случаев смерти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, остается прежним – семь человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8958 человек, - сообщает оперативный межведомственный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU