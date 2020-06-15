Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 15 июня: 20 человек
Число заболевших коронавирусом кузбассовцев вновь увеличилось. Так, на утро 15 июня в регионе COVID-19 диагностирован еще у 20 человек.
Сразу 20 новых случая заболевания коронавирусом выявили медики у жителей Кузбасса за минувшие сутки. Таким образом, число заболевших с середины марта 2020 года достигло 1062 человек.
Как сообщает оперативный штаб, сейчас в регионе в инфекционных стационарах находятся 657 человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Есть и хорошие новости: за минувшие сутки выяснилось, что сразу у 8 человек тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. Все они выздроровели и уже выписаны из больниц региона. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе вылечились от вируса 398 человек. Число случаев смерти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, остается прежним – семь человек.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8958 человек, - сообщает оперативный межведомственный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU