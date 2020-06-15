В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
Сразу 20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили медики за сутки в Кузбассе. И почти половина новых заболевших являются жителями одного и того же города.
По данным оперативного штаба, из 20 новых случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе девять приходятся на город Кемерово. Еще четыре новых пациента оказали в инфекционных больницах Новокузнецка. По два заболевших за минувшие сутки выявили в Анжеро-Судженске, Белове и Междуреченске. А в Кемеровском муниципальном районе – один новый случай заболевания коронавирусом
Всего же с начала пандемии коронавируса в Кузбассе зафиксировали 1062 случаев COVID-19. Из них 398 человек уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц региона. А вот 657 человек получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах Кузбасса. Еще 8958 человек находятся в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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