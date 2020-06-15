Директора кузбасской компании дисквалифицировали за долг по зарплате
Руководитель одного из кузбасских предприятий не смог выполнить обязательств перед сотрудниками. За накопившийся долг по зарплате его дисквалифицировали.
31 работники ООО «Техноресурс» не получал вовремя заработную плату. А в октябре 2019 года задолженность выявила прокуратура Ленинска-Кузнецкого. А октября 2019 по апрель 2020 прокуратура предпринимала меры для защиты трудовых прав. Так, помимо судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 1 554 000 рублей, руководителю предприятия были внесены представления об устранении нарушении закона. Его трижды привлекали к административной ответственности и назначали штрафы в размере 20 тысяч рублей. Однако работникам предприятия выплатили лишь 261 тысячу рублей. А с января по март 2020 года всех работников и вовсе уволили, не погасив задолженности.
В апреле один из уволенных обратился в прокуратуру в поисках правды.
- В июне дело рассмотрено мировым судьей, директору назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Техноресурс». Ее проведение находится на контроле прокуратуры города.
ИСТОЧНИК KP.RU