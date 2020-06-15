Директора кузбасской компании дисквалифицировали за долг по зарплате

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:09:01+03:00

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Руководитель одного из кузбасских предприятий не смог выполнить обязательств перед сотрудниками. За накопившийся долг по зарплате его дисквалифицировали.

31 работники ООО «Техноресурс» не получал вовремя заработную плату. А в октябре 2019 года задолженность выявила прокуратура Ленинска-Кузнецкого. А октября 2019 по апрель 2020 прокуратура предпринимала меры для защиты трудовых прав. Так, помимо судебных приказов о взыскании задолженности на сумму 1 554 000 рублей, руководителю предприятия были внесены представления об устранении нарушении закона. Его трижды привлекали к административной ответственности и назначали штрафы в размере 20 тысяч рублей. Однако работникам предприятия выплатили лишь 261 тысячу рублей. А с января по март 2020 года всех работников и вовсе уволили, не погасив задолженности.

В апреле один из уволенных обратился в прокуратуру в поисках правды.

- В июне дело рассмотрено мировым судьей, директору назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Постановление суда не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Кроме того, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Техноресурс». Ее проведение находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU