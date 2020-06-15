2020-06-15T08:39:59+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес

В качестве пилотных регионов выбраны Республика Башкортостан, Ставропольский край, Московская и Новосибирская области
Яков КРЫМСКИЙ
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В год своего двадцатилетия Россельхозбанк откроет собственную программу теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям.

В современном российском агропромышленном комплексе роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК практически удвоился. Помимо поддержки действующих хозяйств, наша цель – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ и тем самым придать качественный импульс фермерскому движению. Для этого нужны специализированные знания и профессиональные навыки, и РСХБ обладает уникальной отраслевой экспертизой. Банк запускает собственную школу фермеров на базе ведущих аграрных вузов и действующих предприятий.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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