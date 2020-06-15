Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
В год своего двадцатилетия Россельхозбанк откроет собственную программу теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям.
В современном российском агропромышленном комплексе роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК практически удвоился. Помимо поддержки действующих хозяйств, наша цель – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ и тем самым придать качественный импульс фермерскому движению. Для этого нужны специализированные знания и профессиональные навыки, и РСХБ обладает уникальной отраслевой экспертизой. Банк запускает собственную школу фермеров на базе ведущих аграрных вузов и действующих предприятий.
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