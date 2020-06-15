2020-06-15T09:43:09+03:00
Общество

График автобуса и схема движения маршрутки изменятся в Кемерове

Горожанам придется привыкать к новому расписанию автобуса
Екатерина РОМАНОВА
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График автобуса и схема движения маршрутки изменятся в КемеровеГрафик автобуса и схема движения маршрутки изменятся в КемеровеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Уже в среду, 17 июня, в движение общественного транспорта Кемерова внесут коррективы. Так, изменится схема движения одного из автобусных маршрутов и расписание движения.

Автобус, следующий по маршруту № 193: Кедровская автобаза - поселок Привольный - станция Латыши - теперь будет отправляться в другое время. Время отправления:

- от остановки «Кедровская автобаза»: 8.20, 14.50, 15.50, 17.15, 18.15;

- от остановки «Улица Рабочая» до станции Латыши: 6.50, 18.25;

- от остановки «Улица Рабочая» до поселка Привольный: 7.30, 9.30, 10.23, 15.00, 17.25, 19.30;

- от остановки «Поселок Привольный»: 7.50, 10.03, 10.43, 15.20, 17.45, 19.50;

- от остановки «Станция Латыши»: 7.10, 9.00, 18.45;

- от остановки «Садовое общество «Березка»: 8.35, 16.00.

Одновременно с этим меняется схема движения автобуса № 44т, следующего по маршруту: улица Свободы - КЭМЗ. Изменение схемы движения связано в ремонтом теплотрассы по нечетной стороне проспекта Ленина и будет действовать с 6.00 17 июня до 0.00 14 сентября. Схема движения будет организована следующим образом:

- улица Свободы - улица Каменская - проспект Молодежный - улица Тухачевского - проспект Ленина - улица 50 лет Октября - проспект Советский - улица Кузбасская - улица Ноградская - КЭМЗ;

- остановка «Универмаг» будет перенесена на 150 метров по ходу движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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