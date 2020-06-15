2020-06-15T09:32:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Картографический сервис 2ГИС становится частью экосистемы Сбербанка

Доля Сбербанка составит 72 процента
Яков КРЫМСКИЙ
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Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретение контрольной доли 2ГИС, ведущей российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов.

По итогам сделки доля Сбербанка составит 72 процента, доля О2О - 3 процента, а основатели и менеджмент сохранят за собой долю 25 процентов в компании.

Обновленная платформа позволит пользователям получать информацию об объекте и его расположении на карте, выбирать удобный способ перемещения, заказывать и оплачивать транспорт.

2ГИС планирует стать маркетплейсом не только для крупных компаний, но и локальных бизнесов. Благодаря сервису можно будет продавать товары онлайн, доставлять их потребителю и многое другое. Кроме того, сервисы 2ГИС будут интегрированы с банковскими приложениями для физлиц и корпоративных клиентов.

- Уверен, что синергия c 2ГИС откроет новые возможности для повышения качества жизни наших клиентов и развития экосистемы Сбербанка. Мы планируем создать целый ряд потенциально прорывных сервисов, которые могут быть построены на базе этой платформы, благодаря объединению компетенций и технологий банка и 2ГИС. Сотрудничество с компанией, работа над синергиями начинается уже сейчас, не дожидаясь закрытия сделки, - отметил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

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