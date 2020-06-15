Самолеты из Кузбасса вновь летают в курортные города

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:43:19+03:00

Это сезонные рейсы, которые будут выполняться до сентября

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Жители Кузбасса вновь смогут воспользоваться авиасообщением с курортными городами России. Согласно данным аэропорта имени Леонова, возобновлены рейсы до Анапы и Симферополя.

Так, 14 июня жители Кузбасса имели возможность отправиться в Анапу и Симферополь – именно туда вылетели самолеты ЯМ авиакомпании «Алроса». Также в Симферополь еще один рейс отправился 15 июня.

Согласно расписанию, сезонные рейсы будут выполняться несколько раз в неделю. В Симферополь – по понедельникам, пятницам и воскресеньям. В Анапу – по четвергам и субботам.

Также возобновились сезонные рейсы в Анапу из Новокузнецка - уже 14 июня жители региона отправились к черноморскому побережью. А вот самолеты в Сочи пока не летают: рейсы раз за разом отменяются.

ИСТОЧНИК KP.RU