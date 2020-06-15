2020-06-15T09:52:49+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции

В связи с завершением режима самоизоляции в городе Москве и снятием ряда ограничительных мер Россельхозбанк приступил к поэтапному возвращению сотрудников головного офиса к работе в офисном формате
Яков КРЫМСКИЙ
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Частичный перевод с удаленного на очный режим работы осуществляется по специально разработанному алгоритму, который включает необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность клиентов и сотрудников РСХБ.

С целью защиты здоровья клиентов и сотрудников Банк проводит тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех работников головного офиса, расположенного в Москве. Анализы работники сдают в самом здании Банка в специально оборудованном пункте. Помещение, в котором проходит тестирование сотрудников, оснащено необходимым оборудованием и средствами защиты. Тестирование персонала в других регионах присутствия осуществляется в обязательном порядке в соответствии с уровнем эпидемиологической угрозы.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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