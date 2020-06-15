Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
Частичный перевод с удаленного на очный режим работы осуществляется по специально разработанному алгоритму, который включает необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность клиентов и сотрудников РСХБ.
С целью защиты здоровья клиентов и сотрудников Банк проводит тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех работников головного офиса, расположенного в Москве. Анализы работники сдают в самом здании Банка в специально оборудованном пункте. Помещение, в котором проходит тестирование сотрудников, оснащено необходимым оборудованием и средствами защиты. Тестирование персонала в других регионах присутствия осуществляется в обязательном порядке в соответствии с уровнем эпидемиологической угрозы.
Продолжение читайте далее >>
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).
Партнерский материал.