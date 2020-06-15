2020-06-15T10:15:27+03:00
Общество

18 июня в Кемерове откроется «Лето»

Долгожданное открытие состоится уже на этой неделе
Екатерина РОМАНОВА
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18 июня в Кемерове откроется «Лето». ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка18 июня в Кемерове откроется «Лето». ФОТО: Инстаграм Ильи Середюка
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В Кемерове готовятся к открытию торгово-развлекательного центра «Лето». Оно запланировано на конец этой недели.

Уже в четверг, 18 июня, в Кемерове состоится открытие торгово-развлекательного центра «Лета».

- «Лето» – это торгово-развлекательный центр для семейного отдыха, в котором можно будет вкусно поесть, посмотреть кино, увлекательно провести время всей семьей, а также совершить различные покупки, - цитирует слова директора ТРЦ Дмитрия Мельникова бизнес-портал Кузбасса.

Напомним, ранее в здании ТРЦ «Лето» располагался ТЦ «Аврора». Однако последний был закрыт в апреле 2018 года из-за нарушений правил пожарной безопасности. Чтобы в новом ТРЦ все соответствовало требованиям, здесь провели капитальный ремонт, здание преобразилось и внутри, и снаружи. Отдельно отмечается, что открытие состоится с соблюдением всех противовирусных мер: здесь уже нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, расставлены санитайзеры, предусмотрены точки выдачи средств индивидуальной защиты. После снятия ограничений заработает третий этаж торгового центра. Здесь размещены кинотеатр, «Леголэнд», «Джунгли Парк», «Лазертаг».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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