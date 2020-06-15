Россельхозбанк отмечает 20-летие
13 июня Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей. Имея более 1300 офисов по всей стране, РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 миллионов клиентов. Результаты работы Банка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев. Итоги 20-летней работы РСХБ подвели Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.
В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.
За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.
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