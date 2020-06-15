2020-06-15T10:57:32+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк отмечает 20-летие

В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 июня Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей. Имея более 1300 офисов по всей стране, РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 миллионов клиентов. Результаты работы Банка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев. Итоги 20-летней работы РСХБ подвели Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.

За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов
Кузбассовец столкнул чужой автомобиль с дороги и задавил водителя
17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом в Кузбассе
Россельхозбанк отмечает 20-летие
18 июня в Кемерове откроется «Лето»
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
Самолеты из Кузбасса вновь летают в курортные города
Картографический сервис 2ГИС становится частью экосистемы Сбербанка
График автобуса и схема движения маршрутки изменятся в Кемерове
Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
Директора кузбасской компании дисквалифицировали за долг по зарплате
В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 15 июня: 20 человек
В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы
В Кемерове стартовал новый этап отключения горячей воды
Кузбассовец украл детский велосипед
Кузбасские девушки осваивают новые тракторы
Нашлись родственники пациентки больницы Кемерова
Частный дом загорелся в селе Кузбасса
В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы
Пропавшего без вести кузбассовца нашли волонтеры