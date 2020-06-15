17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом в Кузбассе

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:07:36+03:00

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В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка. По его вине произошло ДТП, в котором погиб один человек.

Авария произошла 12 мая на 12-ом километре автодороги Белово – Новый Городок. За рулем автомобиля Лада Приора находился 17-летний подросток, а в салоне четверо пассажиров.

В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

-В результате ДТП был смертельно травмирован его 18-летний пассажир, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, травмы различной степени тяжести получили сам водитель и еще трое пассажиров в возрасте от 15 до 17 лет.

Как выяснилось, машина принадлежала отцу одной из девушек, находящихся в салоне. Она взяла ключи без спросу, передала своему знакомому и вместе с ним отправилась кататься.

Против виновника ДТП возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU