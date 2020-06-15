Кузбассовец столкнул чужой автомобиль с дороги и задавил водителя

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:35:48+03:00

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В Кузбассе мужчина из неприязни столкнул чужой автомобиль с дороги, а потом задавил водителя. Против него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый ехал по дороге и увидел автомобиль 33-летнего знакомого, с которым ранее у него сложились неприязненные отношения. В этом же автомобиле сидел родной брат водителя.

Во время обгона, когда машины поравнялись, мужчина резко повернул руль, в результате чего автомобиль потерпевшего съехал на обочину.

-Водитель и его брат вышли из машины, чтобы осмотреть повреждения. В это время обвиняемый, развернув свой автомобиль, на скорости совершил наезд на 33-летнего потерпевшего, - рассказали в СУ СК России оп Кемеровской области.

После этого он вышел из машины и стал наносить удары ногами, ножом и фаркопом от автомобиля удары по транспортному средству потерпевшего. В результате автомобиль получил ущерб на сумму 148 264 рубля.

Сбитый водитель получил травмы, несовместимые с жизнь, и через несколько дней умер в больнице.

Против зачинщика конфликта возбуждено уголовное дело, сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU