2020-06-15T12:21:36+03:00
Общество

В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов

По данному факту возбуждено уголовное дело
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налоговВ Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налоговФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении угольной компании, которая скрыла более 89 миллионов рублей налогов. Это считается особо крупным размером.

По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2016 года руководство компании

уклонилось от уплаты налога на прибыль организации. Путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями оно включало в налоговые декларации ложные сведения. Это позволило скрыть реальный доход от продажи угля.

-В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 миллионов рублей. Данные нарушения выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела изъята и будет изучена финансовая документация предприятия, а также проведена экономическая экспертиза, которая покажет точную сумму неуплаченных налогов. Также будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету. Сейчас все обстоятельства совершенного преступления продолжают устанавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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