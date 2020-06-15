15 Июнь 2020 2020-06-15T15:59:24+03:00

Женщина на Lexus разбила четыре автомобиля в кемеровском дворе. Фото: Региона 42/ vk.com

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В Кемерове женщина на Lexus разбила четыре автомобиля в одном из городских дворов. Кадрами произошедшего в соцсетях поделились очевидцы.

Инцидент произошел вечером 14 июня во дворе на улице Свободы, 17б. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, женщина при движении на своем автомобиле Lexus не убедилась в безопасности маневра и наехала на Toyota Funcargo, после чего совершила столкновение с автомобилями Peugeot, Honda и Toyota Platz.

В ведомстве добавили, что обошлось без пострадавших. Сама виновница произошедшего была трезва.

ИСТОЧНИК KP.RU