Женщина на Lexus разбила четыре автомобиля в кемеровском дворе
Кадры произошедшего очевидцы опубликовали в соцсетях
Женщина на Lexus разбила четыре автомобиля в кемеровском дворе. Фото: Региона 42/ vk.com
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В Кемерове женщина на Lexus разбила четыре автомобиля в одном из городских дворов. Кадрами произошедшего в соцсетях поделились очевидцы.
Инцидент произошел вечером 14 июня во дворе на улице Свободы, 17б. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, женщина при движении на своем автомобиле Lexus не убедилась в безопасности маневра и наехала на Toyota Funcargo, после чего совершила столкновение с автомобилями Peugeot, Honda и Toyota Platz.
В ведомстве добавили, что обошлось без пострадавших. Сама виновница произошедшего была трезва.
ИСТОЧНИК KP.RU