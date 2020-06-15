15 Июнь 2020 2020-06-15T16:01:14+03:00

В одном районе Кемерова на сутки отключат горячую и холодную воду Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Об этом сообщают представители управляющей компании

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В кемеровском районе Лесная Поляна на сутки отключат воду - и горячую, и холодную. Об этом сообщают представители управляющей компании.

УК «Радуга» 15 июня на своей странице в соцсетях разместила сообщение об отключении горячей воды.

«Внимание! Телефоногорамма от АО «КемВод». В период с 9.00 18.06.2020 до 9.00 19.06.2020 будет отключение холодной и горячей воды по всему жилому району Лесная Поляна», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU