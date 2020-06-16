Мужчину с залысиной разыскивают в Кузбассе

16 Июнь 2020 2020-06-16T03:31:14+03:00

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В Кузбассе разыскивают 55-летнего кемеровчанина с залысиной. Мужчина пропал 15 июня.

Волонтеры, родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 55-летнего Виктора Ковалева. На данный момент известно, что 15 июня 2020 года он ушел в неизвестном направлении, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с залысиной, глаза карие.

Был одет: бордовая куртка, серо-белая футболка, темно-синее трико, черные кроссовки, черная кепка.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU