2020-06-16T05:46:49+03:00
Общество

Кемерово и Новокузнецк оказались аутсайдерами по качеству жизни

Оба города занимают строчки в конце списка
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемерово и Новокузнецк оказались аутсайдерами по качеству жизниКемерово и Новокузнецк оказались аутсайдерами по качеству жизниФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Два главных города КузбассаКемерово и Новокузнецк – оказались в списке аутсайдеров в рейтинге качества жизни среди городов с населением свыше 250 тысяч человек.

Согласно рейтингу, Новокузнецк находится на 63 позиции рейтинга, а Кемерово – на 61 месте. Наши ближайшие соседи также находятся где-то рядом. Так, Барнаул занимает 70 строчку рейтинга из 75 возможных, а Иркутск – 64. Томск находится на 58 месте, Новосибирск – на 55 строке рейтинга, а Екатеринбург и Челябинск – на 49 и 47 местах соответственно.

Рейтинг качества жизни составил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. В исследовании участвовали 75 городов с населением свыше 250 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как готовность жителей жаловаться и судиться, в том числе и по поводу кредитов, готовность приобретать различные товары и услуги, готовность переселяться ради повышения качества жизни и хорошей работы, а также интерес к культуре и образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24