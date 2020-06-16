Кемерово и Новокузнецк оказались аутсайдерами по качеству жизни

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:46:49+03:00

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Два главных города Кузбасса – Кемерово и Новокузнецк – оказались в списке аутсайдеров в рейтинге качества жизни среди городов с населением свыше 250 тысяч человек.

Согласно рейтингу, Новокузнецк находится на 63 позиции рейтинга, а Кемерово – на 61 месте. Наши ближайшие соседи также находятся где-то рядом. Так, Барнаул занимает 70 строчку рейтинга из 75 возможных, а Иркутск – 64. Томск находится на 58 месте, Новосибирск – на 55 строке рейтинга, а Екатеринбург и Челябинск – на 49 и 47 местах соответственно.

Рейтинг качества жизни составил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации. В исследовании участвовали 75 городов с населением свыше 250 тысяч человек. При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как готовность жителей жаловаться и судиться, в том числе и по поводу кредитов, готовность приобретать различные товары и услуги, готовность переселяться ради повышения качества жизни и хорошей работы, а также интерес к культуре и образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU