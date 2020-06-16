2020-06-16T07:18:46+03:00
Происшествия

Юноша без прав устроил ДТП с семью пострадавшими в Кузбассе

Среди пострадавших - 17-летняя девушка
Екатерина РОМАНОВА
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Утром во вторник, 16 июня, в Кузхбассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля столкнулись на автодороге в Беловском районе.

Около восьми часов утра на 17-м километре автодороги Белово - Коновалово - Прокопьевск лоб в лоб столкнулись два автомобиля - «Лада Приора» и Toyota. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства случившегося, но уже предварительно известно, что могло стать причиной ДТП.

За рулем автомобиля «Лада Приора» находился 21-летний молодой человек. Также с ним ехали два пассажира, один из которых - 17-летняя девушка. В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения. И в это же время ему навстречу двигался автомобиль Toyota Windom. Автомобили столкнулись лоб в лоб.

- В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств, три пассажира иномарки и два пассажира «Лады», в том числе 17-летняя девушка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские выяснили, что водитель «Лады» не имеет права управления транспортными средствами.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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