2020-06-16T08:57:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Кузбассе

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 16 июня составило 17 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Сколько человек заболели коронавирусом за сутки в КузбассеСколько человек заболели коронавирусом за сутки в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще у 17 жителей региона на утро 16 июня врачи диагностировали коронавирус.

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось еще на 17 человек - именно у стольких жителей региона за минувшие сутки оказались положительными тесты на инфекцию. Таким образом, с начала пандемии коронавируса в Кузбассе этот страшный недуг обнаружили у 1079 человек.

А вот число выздоровевших на утро вторника превысило число заболевших. Известно о 23 пациентах, у которых ранее диагностировали COVID-19 и чьи тесты сейчас отрицательные. Все они прошли курс лечения и выписаны из больниц региона. Таким образом, всего в Кузбассе вылечился 421 человек. В больницах же по-прежнему остается 651 человек с подтвержденным коронавирусом.

Число случаев с летальным исходом остается прежним - семь человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8708 человек, - отметили в областном штабе..

ИСТОЧНИК KP.RU

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