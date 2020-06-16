Число вылечившихся от коронавируса в Кузбассе превысило число заболевших

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:59:10+03:00

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По данным оперативного штаба, на утро 16 июня из инфекционных стационаров Кузбасса выписались 23 пациента. Все они прошли курс лечения от COVID-19 и выздоровели.

Среди выздоровевших кузбассовцев - девять жителей Новокузнецка и семь жителей Кемерова. Еще три человека, у которых ранее диагностировали COVID-19 и которые выписаны на утро 16 июня, являются жителями Белова. По одному человеку выздоровело в Юрге, Осинниках, Прокопьевском муниципальном округе и Новокузнецком муниципальном районе. Таким образом, сейчас общее число выздоровевших достигло 421 человека.

Одновременно с этим еще 651 пациент с подтвержденным коронавирусом продолжает оставаться в инфекционных стационарах региона. Всего же с начала пандемии в Кузбассе выявлено 1079 человек с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU