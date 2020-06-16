2020-06-16T09:04:24+03:00
Происшествия

Автокран перевернулся в кузбасском дворе

Кадрами с места происшествия поделились очевидцы
Мария КОЛОСОВА
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Автокран перевернулся в кузбасском дворе. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.comАвтокран перевернулся в кузбасском дворе. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.com
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В одном из кузбасских дворов перевернулся автокран. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел накануне, 15 июня, в Междуреченске. Автокран, который выполнял работы по благоустройству, завалился на правый бок. Причиной мог послужить перегруз - видно, как рядом с автокраном стоит дорожная техника, которую, по всей вероятности, пытались в него погрузить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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