Подросток из Кузбасса погиб из-за селфи на ЛЭП

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:09:41+03:00

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В понедельник, 15 июня, в Таштаголе произошла трагедия. Здесь из-за желания сделать эффектное фото погиб подросток.

Уже известно, что трагедия произошла на улице Лазо. Именно здесь около 22.50 один из местных подростков решил сделать эффектное селфи. Он забрался на опору ЛЭП, однако не удержался на ней и упал вниз.

- Подростка 2006 года рождения доставили в реанимацию, - сообщил Антон Дужик, пресс-секретарь Кемеровского центра медицины катастроф. - В больнице он скончался от несовместимых с жизнью травм.

К слову, это уже не первый случай, когда дети получают смертельные травмы из-за желания сделать эффектное фото. Так, в 2018 году 13-летний новокузнечанин забрался на конструкцию железнодорожного моста ради снимка, а потом упал вниз. Травмы ребенок объяснил тем, что его избили.

Другой 16-летний житель Кемеровского района погиб, делая селфи на ЛЭП. Он не удержался на опоре и упал с высоты вниз.

17-летний житель Яи также пытался сделать эффектное селфи. Ради него он забрался на железнодорожный мост, но случайно задел провода и упал на железнодорожные пути - прямо под проезжавший мимо поезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU