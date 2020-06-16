2020-06-16T09:12:20+03:00
Общество

В Кузбассе снова заметили медведя

Фотографиями хищника поделились очевидцы
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе снова заметили медведя. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.comВ Кузбассе снова заметили медведя. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.com
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В Кузбассе был замечен еще один медведь. Фотографии хищника разместили в социальных сетях очевидцы.

Жители Междуреченска, которые оказались возле Сосновки 15 июня, сообщили, что около шести часов вечера заметили медведя.

«Медведь не проявлял особой агрессии, покормили его колбасой, после чего он спокойно пошел по своим делам, - сообщил автор поста. - На нас не нападал, и мы уехали. Завтра останемся на ночь с палатками. Будьте осторожней».

Комментаторы в большинстве отнеслись к этому сообщению негативно, отметив, что хищника прикармливать не стоило. «Они потом поймут, что тут халявная еда, и будут выходить и нападать, если не дадут еды. Сказано же, после себя нельзя еду оставлять», - написал один из пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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