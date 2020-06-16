Названы территории Кузбасса с самой высокой смертностью

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:17:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе названы территории с самым высоким уровнем смертности трудоспособного населения.

В регионе проведен анализ заболеваемости и смертности среди жителей, которые находятся в трудоспособном возрасте. По его результатам была составлена карта здоровья «Светофор». На ней красным цветом обозначены наиболее неблагополучные в этом отношении города и районы.

Именно в этих территориях в первую очередь сотрудники областного Центра медпрофилактики совместно с местными властями разрабатывают комплекс мер по улучшению здоровья населения.

На карте видно, что сложней всего ситуация складывается в Яшкинском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Топкинском, Беловском, Прокопьевском районах. Напротив, «благополучным» зеленым цветом отмечены такие территории, как Кемерово и Кемеровский район, Тайга, Юрга, Юргинский район, Новокузнецкий район, Таштагол.

- На сегодняшний день подготовлены и утверждены муниципальные программы в Краснобродском, Ленинск-Кузнецком городских округах, Чебулинском, Яшкинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, - сообщили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU