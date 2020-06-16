Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:55:44+03:00

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 миллонов рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 миллионов рублей теперь составляет 9,49 процента годовых. Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше - минимальная ставка составляет 8,99 процента годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5 процента») на сумму 5 миллионов рублей и выше – 5,99 процента.

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