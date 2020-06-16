В Прокопьевске коронавирус обнаружили у наркоманов

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:03:38+03:00

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В Прокопьевске коронавирусную инфекцию обнаружили у наркоманов. Об этом сообщил глава города Андрей Мамаев на своей официальной странице в Instagram.

По словам мэра, по состоянию на 15 июня в городе было зафиксировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Прошлая неделя была «урожайная». Но в каком плане. Мы вместе с Роспотребнадзором проверяли ряд учреждений, в числе них и те, которые работают с наркоманами. И, соответственно, здесь у нас пошла статистика. Это и сами люди, болеющие наркоманией. Они попали в поле зрения и были обследованы. Потому что мы понимаем, что это та категория, которая может принести нам дополнительное количество зараженных. И тут же мы выяснили, что у каждого из этих людей есть родные, близкие и в первую очередь родители.

И вот здесь цепочка показала себя. Если являются «бессимптомниками», есть заражение, но не болеют явно, то болезнь они перенесли своим родным и близким, тем людям, которые уже в возрасте. Сейчас все заболевшие госпитализированы.

По словам Андрея Мамаева, на этой неделе будет проверен еще ряд служб и организаций.

Напомним, что на утро 16 июня стало известно, что в Прокопьевске заболели еще два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU