Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 16-летней девочки в Кузбассе

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:10:34+03:00

О ее местонахождении ничего неизвестно с 12 июня

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Кузбасский Следком возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки. О ней ничего неизвестно с 12 июня.

Как было предварительно установлено, в ту пятницу днем девочка вместе с опекуном находилась в отделе полиции. Когда они вышли, то разыскиваемая убежала в неизвестном направлении. Известно, что раньше она неоднократно уходила из дома.

- Следователями осмотрен дом, в котором девочка проживает с опекуном, устанавливаются лица, с которыми пропавшая поддерживала общение, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки, а также обстоятельств ее исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU