2020-06-16T11:04:33+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Осторожно, мошенник: на сайте Сбербанка можно проверить подозрительные номера телефонов и сайты

Проверка в специальном подразделе позволит определить злоумышленника
Яков КРЫМСКИЙ
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У клиентов Сбербанка и всех граждан РФ появилась возможность быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт.

На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел, где любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Адрес мошеннического сайта или номер подозрительного телефона можно через специальную форму отправить в Сбербанк, а тот передаст их в заинтересованные организации для проверки и блокировки.

- С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 миллона жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества, - говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, - Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Партнерский материал.

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