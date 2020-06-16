2020-06-16T12:12:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кемерове за сутки выявили 95 нарушений масочного режима

Рейды прошли в магазинах, точках общепита и на транспорте
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове за сутки выявили 95 нарушений масочного режимаВ Кемерове за сутки выявили 95 нарушений масочного режимаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Кемерове за прошедшие сутки выявлено 95 нарушений масочного режима. Рейды прошли в магазинах, точках общепита и на транспорте.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, было обследовано 952 магазина и предприятия общественного питания. В результате выявлены 83 нарушения по несоблюдению масочного режима.

- Группа контроля МБУ «УЕЗТУ» обследовала 160 единиц подвижного состава. Специалисты выявили 12 нарушений среди транспортных предприятий, - добавили в мэрии.

Напомним, что за несоблюдение ограничительных мер предусмотрены штрафы: для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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