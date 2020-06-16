В Кемерове хирурги помогли 2-летнему малышу с разрывом роговицы глаза
Кемеровские хирурги провели двойную операцию мальчику с травмой глаза. Ребенка доставили в Кузбасскую клиническую больницу имени Беляева с разрывом роговицы.
К врачам обратилась мама малыша, которые после осмотра диагностировали проникающее ранение.
-У мальчика был разрыв роговицы, через который выпала радужка. В результате - как осложнение от повреждения глаза, развилась травматическая катаракта. В день обращения мы сразу же провели операцию - сохранили радужку, ушили роговицу и, благодаря этому удалось вернуть естественное анатомическое состояние глазного яблока, - рассказала заведующая детским хирургическим офтальмологическим отделением Татьяна Янченко.
После того, как глаз был успешно сохранен, хирургам нужно было устранить катаракту, возникшую в результате травмы и установить новый хрусталик. В результате двойную операцию провели в один этап.
Сейчас ребенок, которому врачи вернули возможность видеть, готовится к выписке.
ИСТОЧНИК KP.RU