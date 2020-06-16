В Кемерове хирурги помогли 2-летнему малышу с разрывом роговицы глаза

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:25:27+03:00

Для этого пришлось провести двойную операцию в один этап

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Кемеровские хирурги провели двойную операцию мальчику с травмой глаза. Ребенка доставили в Кузбасскую клиническую больницу имени Беляева с разрывом роговицы.

К врачам обратилась мама малыша, которые после осмотра диагностировали проникающее ранение.

-У мальчика был разрыв роговицы, через который выпала радужка. В результате - как осложнение от повреждения глаза, развилась травматическая катаракта. В день обращения мы сразу же провели операцию - сохранили радужку, ушили роговицу и, благодаря этому удалось вернуть естественное анатомическое состояние глазного яблока, - рассказала заведующая детским хирургическим офтальмологическим отделением Татьяна Янченко.

После того, как глаз был успешно сохранен, хирургам нужно было устранить катаракту, возникшую в результате травмы и установить новый хрусталик. В результате двойную операцию провели в один этап.

Сейчас ребенок, которому врачи вернули возможность видеть, готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU