2020-06-16T13:40:07+03:00
Общество

В Кузбассе пьяные родители избивали 8-летнего сына шлангом

Об изуверствах в полицию сообщили соседи
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе пьяные родители избивали 8-летнего сына шлангомВ Кузбассе пьяные родители избивали 8-летнего сына шлангомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе пьяные родители периодически издевались над сыном, в том числе избивали его резиновым шлангом. Об изуверствах полицейским рассказали соседи семьи.

Как было установлено следствием, в Топках соседи семьи, в которой воспитывался 8-летний мальчик, обратились к правоохранителям с сообщением, что ребенка часто наказывают физически.

В ходе проверки было установлено, что с августа по октябрь 2019 года родители, будучи в подпитии, воспитывали ребенка физически. Так, за то, что мальчик задерживался на улице или получал плохую оценку в школе, мать била его шлангом. В другой раз она избила ребенка за то, что тот взял без спроса немного денег. В свою очередь, отец избил сына сначала рукой по голове, а затем шлангом за то, что мальчик взял его телефон. А однажды он оттолкнул ребенка и сдавил руками его шею.

- Необходимо отметить, что семья на профилактических учетах не состояла, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Приговором суда каждому из родителей назначено по три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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