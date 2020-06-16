В Новокузнецке мужчина ворвался в общежитие и изнасиловал хозяйку

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:07:47+03:00

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В Новокузнецке 40-летний мужчина ворвался в одну из комнат общежития и изнасиловал хозяйку. Как ни странно, вместо того, чтобы сбежать, он тут же уснул.

Инцидент произошел в июле прошлого года, но приговор виновнику вынесли только сейчас. Установлено, что он пришел в одно из общежитий в Кузнецком районе пьяным и пытался найти своих друзей. Мужчина постучал в двери одной из комнат, и ему открыла 28-летняя хозяйка жилища. Незваный гость оттолкнул женщину и проник в помещение. Увидев, что она находится в комнате одна, он избил и изнасиловал ее. А после этого здесь же уснул.

- Потерпевшая вызвала сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU