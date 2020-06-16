Что ждет территорию озера Красное в Кемерове

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:29:26+03:00

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Глава города Кемерово Илья Середюк во время рабочей поездки по городу побывал в Ленинском районе. А потом в социальных сетях рассказал о том, что ждет территорию озера Красное.

Во время рабочей поездки по городу Илья Середюк побывал на главных объектах Ленинского района. Со стороны проспекта Ленинградского он осмотрел проезд к озеру Красное, которое является одним из любимейших мест отдыха горожан.

- Особый противопожарный режим окончен - проезд к озеру Красному, который был прегражден бетонными блоками, освободим, - заявил глава города.

ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерова

Также он отметил, что в ближайшее время в порядок приведут и прилегающую к озеру территорию. Здесь планируют скосить траву, отсыпать тротуар, решить вопрос с освещением, выполнить реконструкцию зеленых насаждений. И, не исключено, что в скором времени здесь вновь можно будет безопасно и с комфортом отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU