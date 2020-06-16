2020-06-16T14:57:24+03:00
Общество

Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту падения 14-летнего подростка с ЛЭП

Мальчик хотел сделать эффектное селфи
Мария КОЛОСОВА
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Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту падения 14-летнего подростка с ЛЭППрокуратура Кузбасса начала проверку по факту падения 14-летнего подростка с ЛЭПФото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту гибели 14-летнего подростка. Мальчик хотел сделать эффектное фото на опоре ЛЭП, но сорвался и погиб.

Инцидент произошел в Таштаголе 15 июня около 21.00. 14-летний подросток решил взобраться на металлическую опору ЛЭП на улице Коммунистической и сфотографироваться. При этом он задел высоковольтный провод, получил удар током и упал на землю. Мальчика госпитализировали, но спасти не смогли – он скончался в больнице.

-По указанному факту организована проверка, ее проведение поручено прокурору Таштагола. Будут изучены причины и условия, способствовавшие происшествию, характеризующие данные ребенка и его семьи, - сообщили в прокуратуре области. - Также будет дана оценка своевременности и достаточности проведенной профилактической работы со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, будет проверено, соблюдал ли собственник ЛЭП правила безопасности при эксплуатации оборудования, в том числе, по запрету доступа к нему детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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