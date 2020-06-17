2020-06-17T06:37:38+03:00
Общество

В Кемерове пока не откроют кинотеатр «Москва»

По крайней мере в ближайшее время
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове не откроют кинотеатр «Москва». Фото: Официальный сайт кинотеатраВ Кемерове не откроют кинотеатр «Москва». Фото: Официальный сайт кинотеатра
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В Кемерове, к огорчению многих жителей, кинотеатр «Москва» открывать не будут. В ближайшее время точно, о чем сообщают городские власти.

В приложении «Кузбасс Онлайн» один из горожан задал вопрос, ждать ли возобновления работы кинотеатра «Москва» на улице Дзержинского, 2.

- Памятник архитектуры регионального значения Дом кино «Москва» не только не работает, но и находится в печальном состоянии. Возможно, город обратит внимание на сей факт и вмешается, поможет восстановить не только здание, но и его функционал, пусть не по прямому назначению. Пока оно не развалилось совсем!

В ответ неравнодушному жителю из мэрии пришло следующее сообщение: «Здание бывшего кинотеатра «Москва» находится в частной собственности. Здание закрыто, доступ людей ограничен, охраняется. Для возобновления эксплуатации помещения требуется дорогостоящий капитальный ремонт. В настоящее время в связи со сложной экономической ситуацией собственником его проведение не планируется. Осуществление капитального ремонта объекта, находящегося в частной собственности, за счет бюджетных средств невозможно».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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