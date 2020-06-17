17 Июнь 2020 2020-06-17T06:30:05+03:00

В Кузбассе мужчина поплатился жизнью за то, что привел в дом зэка Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кузбассе мужчина поплатился жизнью за то, что привел в свой дом зэка. И теперь последнего ждет тюремное заключение.

В один из дней 33-летний житель Юрги познакомился с мужчиной старше себя на три года в коридоре одного из городских общежитий. Тот пригласил его провести время вместе и, разумеется, выпить. Согласие было получено, и мужчины приступили к застолью.

Однако в процессе приятного времяпровождения сожительница хозяина пожаловалась гостю с криминальным прошлым на своего благоверного. Тот в ответ высказал тому претензии, на которые его более младший знакомый ответил нецензурной бранью.

-Это очень разозлило мужчину, который ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, он избил обидчика до смерти. После чего злоумышленник покинул место преступления. Женщина вызвала сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан, изначально со следствием он сотрудничал, однако затем вину стал признавать частично,- рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

После выяснения обстоятельств суд назначил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU