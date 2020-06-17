2020-06-17T06:39:33+03:00
Общество

Жители Кемерова шокированы ржавой водой из крана

И это несмотря на то, что гидравлические испытания в их районе закончились давно
Мария КОЛОСОВА
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Жительница Кемерова шокирована ржавой водой из кранаЖительница Кемерова шокирована ржавой водой из кранаФото: Мария КОЛОСОВА
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Жительница Рудничного района города Кемерово пожаловалась в редакцию «Комсомольской правды» на то, что из крана течет ржавая вода. При этом гидравлические испытания на сетях закончились давно, полторы недели назад.

Кемеровчанка возмущена тем, что пришла домой поздно, и захотелось принять чистую ванну, однако, как только емкость начала набираться, стало понятно, что с цветом воды что-то не так.

- У нас воду отключили с 25 мая на две недели, включили 7 июня. Да, первый день текла «ржавчина», но потом все было нормально, - говорит женщина. - И вот теперь снова какая-то муть. Соседи тоже в недоумении, раньше так не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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