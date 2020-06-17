17 Июнь 2020 2020-06-17T06:42:09+03:00

Мужчина с топором в руках напал на автомобиль кузбассовца. ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской области

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Из-за ссоры двух жителей Белова пострадал автомобиль одного из них. Оппонент в споре накинулся на чужое авто с топором.

Обычный словесный конфликт завершился поврежденной машиной для одного из жителей города Белово и разбирательством в полиции для другого. 42-летний и 32-летний мужчины поругались. Они не сумели подобрать правильных слов во время спора, а потом и вовсе начались угрозы. 42-летний житель частного сектора, когда у него закончились аргументы, взял в руки топор и разбил боковое зеркало и заднее стекло у иномарки, которая принадлежала 32-летнему горожанину. Тот не стал продолжать конфликт и вызвал полицию.

- Прибывшие на улицу Гончарова, где произошло ЧП, росгвардейцы задержали 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали беловчанина правоохранителям. К слову, до сих пор у него судимостей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU