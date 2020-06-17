Ветерана боевых действий лишили права на квартиру в Кузбассе

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:12:45+03:00

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Житель города Мариинска более 10 лет простоял в очереди на жилье. Однако администрация города сняла его с этого учета. Примечательно, что мужчина является ветераном боевых действий.

Мужчина является ветераном боевых действий в связи: в 2005 – 2006 годах он участвовал в боях, боевых походах и контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. После службы 1 декабря 2008 года он обратился с документами в жилищный отдел администрации города. Своего жилья у мужчины не было, и он, как ветеран боевых действий, мог получить его по договору соцнайма.

Вскоре мужчина женился, родились дети, и все это время молодая семья жила на съемной квартире. А в ноябре 2019 года администрация Мариинского муниципального района уведомила ветерана в том, что их сняли с учета: 10 лет назад его ошибочно поставили «на очередь». На тот момент он был членом семьи собственников жилья и был обеспечен жилплощадью. Суд не согласился с такими выводами.

- Сам по себе факт регистрации истца в квартире родителей не означает, что за ним сохраняется право пользования данной квартирой. Формальная регистрация ответчика по указанному адресу без его реального проживания в данной квартире не порождает права на жилую площадь, - цитирует решение официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Суд назвал требования ветерана обоснованными и обязал администрацию восстановить ветерана и его семью на учете. Администрация не согласилась с этим и обжаловала решение в вышестоящую инстанцию. Однако и судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU