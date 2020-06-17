Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 17 июня: 20 человек
В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро 17 июня в регионе диагноз подтвердился еще у 20 пациентов.
Теперь, с учетом 20 новых пациентов, у которых диагноз подтвердился на утро 17 июня, число заболевших коронавирусом достигло 1099 человек. Из них 668 больных находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь.
Однако есть и хорошие новости: еще три кузбассовца, у которых ранее подтвердили COVID-19, уже выписаны из больниц региона. Таким образом, число выздоровевших от недуга с середины марта достигло 424 человек.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9070 человек, - отметили в областном оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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