Кемерово вновь лидирует по количеству заболевших за сутки

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:02:41+03:00

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Сразу 20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили кузбасские врачи за минувшие сутки. Лидером по числу заболевших оказался областной центр.

По данным оперативного штаба, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Кемерове. Здесь тесты на коронавирус оказалась положительными сразу у шестерых горожан. По три новых заболевших - в Анжеро-Судженске и Мариинском муниципальном округе. В Новокузнецке на утро 17 июня коронавирус диагностировали еще у двух человек. Столько же новых заболевших в Кемеровском муниципальном районе.

Кроме того, по одному заболевшему в Белове и Беловском муниципальном районе, Гурьевском и Топкинском муниципальных округах.

В общей сложности в Кузбассе медицинскую помощь получают 668 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1099 случаев заболевания коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU