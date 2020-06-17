Кемерово вновь лидирует по количеству заболевших за сутки
Сразу 20 новых случаев заболевания коронавирусом выявили кузбасские врачи за минувшие сутки. Лидером по числу заболевших оказался областной центр.
По данным оперативного штаба, больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Кемерове. Здесь тесты на коронавирус оказалась положительными сразу у шестерых горожан. По три новых заболевших - в Анжеро-Судженске и Мариинском муниципальном округе. В Новокузнецке на утро 17 июня коронавирус диагностировали еще у двух человек. Столько же новых заболевших в Кемеровском муниципальном районе.
Кроме того, по одному заболевшему в Белове и Беловском муниципальном районе, Гурьевском и Топкинском муниципальных округах.
В общей сложности в Кузбассе медицинскую помощь получают 668 пациентов с диагнозом COVID-19. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1099 случаев заболевания коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU