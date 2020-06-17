2020-06-17T09:41:09+03:00
Происшествия

Пассажир «ГАЗели» получил травмы в ДТП в Кузбассе

ДТП произошло в Топкинском районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Пассажир ГАЗели получил травмы в ДТП в Кузбассе. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42Пассажир ГАЗели получил травмы в ДТП в Кузбассе. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» произошло в Кузбассе. Примечательно, что пострадали лишь пассажир грузовика и сама «Газель».

Пассажир ГАЗели получил травмы в ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42

Дорожно-транспортное происшествие, которое случилось накануне в Топкинском районе, произошло около 17.50 на 240-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Кадры, сделанные очевидцами, появились в социальных сетях. На них видно, что искореженный грузовик находится в кювете, однако других автомобилей, которые также могли пострадать в ДТП, нет.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, - рассказали подробности в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате грузовой автомобиль съехал в кювет. Травмы получил 44-летний пассажир грузовика. Ему назначено амбулаторное лечение.

А вот 45-летний водитель грузовика не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также соблюдать скоростной режим, боковой интервал и безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дожди с ливнями обрушатся на Кузбасс 18 июня
Едва не лопнувшей в Кузбассе электричке пообещали добавить вагонов
Студенты из Кузбасса использовали носки для грязных дел
Легендарный танк Т-34 успешно прошел испытания в Новокузнецке
Пассажир «ГАЗели» получил травмы в ДТП в Кузбассе
Кемерово вновь лидирует по количеству заболевших за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 17 июня: 20 человек
Ветерана боевых действий лишили права на квартиру в Кузбассе
В Кузбассе мужчина поплатился жизнью за то, что привел в дом зэка
Мужчина с топором в руках напал на автомобиль кузбассовца
Жители Кемерова шокированы ржавой водой из крана
В Кемерове пока не откроют кинотеатр «Москва»
В Кузбассе перенесли повышение платы за коммуналку на 1 сентября
Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту падения 14-летнего подростка с ЛЭП
Что ждет территорию озера Красного в Кемерове
В Новокузнецке мужчина ворвался в общежитие и изнасиловал хозяйку
В Кузбассе пьяные родители избивали 8-летнего сына шлангом
В Кемерове хирурги помогли 2-летнему малышу с разрывом роговицы глаза
В Кемерове за сутки выявили 95 нарушений масочного режима
Осторожно, мошенник: на сайте Сбербанка можно проверить подозрительные номера телефонов и сайты
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 16-летней девочки в Кузбассе
Появилось видео с места ДТП с семью пострадавшими кузбассовцами