17 Июнь 2020 2020-06-17T09:41:09+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» произошло в Кузбассе. Примечательно, что пострадали лишь пассажир грузовика и сама «Газель».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/785358" frameborder="0"></iframe> Пассажир ГАЗели получил травмы в ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42

Дорожно-транспортное происшествие, которое случилось накануне в Топкинском районе, произошло около 17.50 на 240-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Кадры, сделанные очевидцами, появились в социальных сетях. На них видно, что искореженный грузовик находится в кювете, однако других автомобилей, которые также могли пострадать в ДТП, нет.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ГАЗель» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, - рассказали подробности в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - В результате грузовой автомобиль съехал в кювет. Травмы получил 44-летний пассажир грузовика. Ему назначено амбулаторное лечение.

А вот 45-летний водитель грузовика не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, а также соблюдать скоростной режим, боковой интервал и безопасную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU