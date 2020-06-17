17 Июнь 2020 2020-06-17T09:44:16+03:00

Он готов к участию в параде в честь 75-летия Победы [видео]

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В Новокузнецке прошли ходовые испытания танка Т-34. Всего через неделю он примет участие в параде в честь 75-летия Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/785362" frameborder="0"></iframe> Легендарный танк Т-34 успешно прошел испытания в Новокузнецке..Видео: соцсети Сергея Цивилева

Губернатор Кузбасса в своих соцсетях разместил видео, сделанное во время ходовых испытаний танка Т-34. На кадрах запечатлены испытания: танк не просто движется по прямой, но и преодолевает препятствие.

Напомним, танк Т-34, одетый в броню КМК, сняли с постамента в мае. Здесь он простоял 47 лет, а теперь специалисты отреставрировали его, провели техосмотр и необходимые ремонтные работы. Планируется, что 24 июня он пройдет по улицам Новокузнецка в парадном строю. Еще один танк Т-34 пройдет по улицам Кемерова. Его доставили в областной центр из Псковской области. Боевая машина также участвовала в боевых действиях во время Великой Отечественной войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU